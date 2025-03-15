Минобороны: Волгоградскую область атаковали 64 ударных беспилотников





15 марта Волгоградская область вновь подверглась массовому налёту БПЛА. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Минобороны России, в небе над региональной столицей, а также прилегающими муниципальными районами были сбиты 64 ударных беспилотников.

Кроме того, под атакой ВСУ Украины минувшей ночью оказались ещё несколько мирных российских городов. 38 БПЛА былиликвидироваы над территорией Воронежской области, 14 – над территорией Белгородской области, семь – над территорией Брянской области, два – над территорией Ростовской области,

один – над территорией Курской области.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщил об отражении беспилотников в Котовском, Городищенском, Калачевском районах и в южной части Волгограда. Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована.

- В результате падения обломков возникло локальное возгорание камыша на территории Красноармейского района, которое было оперативно потушено. Пострадавших и повреждений объектов нет, - заявил глава.



Напомним, ранее редакция сообщала о запрете Росавиации на приём и отправку самолётов в аэропорту Волгограда. Одновременно зеркальные ограничения были введены и в Саратове.

Коллаж: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»