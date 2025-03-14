В МВД предупредили о фишинговых ссылках с «кликбейтными» заголовками





Мошенники начали использовать завлекающие заголовки в соцсетях для перехода на фишинговые ссылки. Как сообщили V102.RU в Киберполиции России, таким способом злоумышленники повышают шанс обмануть будущую жертву.

Так, по словам полицейских, они используют «кликбейтные» заголовки, которые связаны с общественно-значимыми темами, завлекающих пользователей. Однако, конечной целью аферистов является похищение денег.

В полиции предупреждают, что переходить по ссылкам можно только в авторитетных источниках информации. Здесь также советуют не доверять кричащим заголовкам.

Фото сгенерировано ИИ