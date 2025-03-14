Общество

В ЦПКиО Волгограда открывают скейт-парк и озеро с катамаранами

Общество 14.03.2025 19:45
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14.03.2025 19:45


В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда с 15 марта после зимнего периода откроются сразу несколько досуговых зон. Как сообщает V102.RU, в эти предстоящие волгоградцы уже смогут посетить скейт-парк, батутный комплекс и канатный парк. 

Работа спортивной зоны будет зависеть от погодных условий – для эксплуатации объектов необходима сухая погода, без осадков и температура воздуха от +5 градусов Цельсия.

Также на территории парка заработают и водные объекты – детская зона «Рыбалка» и озеро с катамаранами. В катамаране смогу прокатиться как родители с детьми до 12 лет, так и пары. Будут ждать маленьких посетителей и в батутном комплексе «Сафари». 

Фото: ЦПКиО

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