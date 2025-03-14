В ЦПКиО Волгограда открывают скейт-парк и озеро с катамаранами





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда с 15 марта после зимнего периода откроются сразу несколько досуговых зон. Как сообщает V102.RU, в эти предстоящие волгоградцы уже смогут посетить скейт-парк, батутный комплекс и канатный парк.

Работа спортивной зоны будет зависеть от погодных условий – для эксплуатации объектов необходима сухая погода, без осадков и температура воздуха от +5 градусов Цельсия.

Также на территории парка заработают и водные объекты – детская зона «Рыбалка» и озеро с катамаранами. В катамаране смогу прокатиться как родители с детьми до 12 лет, так и пары. Будут ждать маленьких посетителей и в батутном комплексе «Сафари».

Фото: ЦПКиО