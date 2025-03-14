В Волгоградской области 20 марта пропадет ТВ-сигнал

В ряде населенных пунктов Волгоградской области 20 марта будут наблюдаться кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», в этот день на станциях запланированы профилактические работы, требующие отключения передающего оборудования.

Так, 20 марта программы РТРС-1, РТРС-2 будут недоступны с 10.00 до 16.00 в Иловле и в селе Давыдовка Дубовского района. С 11.00 до 17.00 в Жирновске замолчит «Радио России», «Жирновск ФМ», «Дорожное радио», «Волгоград ФМ» и «Авторадио».