В Волгограде вручили ведомственные награды и благодарности специалистам «Концессий»





К профессиональному празднику, Дню работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который будет отмечаться 16 марта, сотрудники «Концессии водо- и теплоснабжения» принимали поздравления.

Слова благодарности за профессионализм, многолетний труд и преданность профессии прозвучали от руководства компании, руководителей профильных комитетов администрации города и области, депутатов городской и областной дум.





Почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» присвоено советнику генерального директора «Концессий» Олегу Тетерятнику.

Ведомственные награды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации получили старший мастер цеха централизованного ремонта Владимир Ратынский, слесарь по ремонту котельного оборудования 6 разряда энергорайона тепловых сетей №1 Александр Гудошников, начальник участка цеха по эксплуатации и ремонту сетей ВКХ «Юг» Юрий Бурышев и слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда цеха по эксплуатации и ремонту сетей ВКХ «Север» Сергей Ларькин.





Еще четверо сотрудников награждены Почетной грамотой губернатора Волгоградской области. В их числе старший мастер энергорайона тепловых сетей №4 Евгений Арестов, начальник участка цеха по эксплуатации и ремонту водопроводных очистных сооружений Алексей Усков, токарь 5 разряда цеха по эксплуатации и ремонту сетей ВКХ «Север» Александр Симонов и оператор паровых и водогрейных котлов 6 разряда энергорайона тепловых сетей №5 Наталья Владимирова.

Благодарность губернатора Волгоградской области получили слесарь по ремонту котельного оборудования 6 разряда энергорайона тепловых сетей №5 Василий Суконько, электрогазосварщик 5 разряда цеха централизованного ремонта Алексей Горовенко, начальник участка цеха по эксплуатации и ремонту канализационных очистных сооружений Виктор Елькин и слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда цеха по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства «Центр №2» Роман Щетинин.

Фото: Концессии водо- и теплоснабжения