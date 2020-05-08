Психбольницу Волгограда готовят для больных COVID-19





Филиал психиатрической больницы в Тракторозаводском районе Волгограда освободят от пациентов для больных коронавирусом. Как заявил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения области Николай Алимов, подопечных медучреждения переведут в другие стационары, сообщает ИА "Высота 102".

Инфекционные госпитали также в ближайшее время развернут на базе областной больницы №3, родильного дома в Жирновске и корпусов ЦРБ Ленинского и Городищенского районов. За текущий месяц облздрав должен увеличить количество коек для пациентов с COVID-2019 в два раза – с 2000 до 4000 мест.



