Здравоохранение

Психбольницу Волгограда готовят для больных COVID-19

Здравоохранение 08.05.2020 12:57
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08.05.2020 12:57


Филиал психиатрической больницы в Тракторозаводском районе Волгограда освободят от пациентов для больных коронавирусом. Как заявил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения области Николай Алимов, подопечных медучреждения переведут в другие стационары, сообщает ИА "Высота 102".
Инфекционные госпитали также в ближайшее время  развернут на базе областной больницы №3, родильного дома  в Жирновске и корпусов ЦРБ Ленинского и Городищенского районов. За текущий месяц облздрав должен увеличить количество коек для пациентов с COVID-2019 в два раза –  с 2000 до 4000 мест.

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