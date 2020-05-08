Рекордное число больных COVID-19 выявлено за сутки в Волгоградской области





За сутки в Волгоградской области коронавирусная инфекция была выявлена у 80 человек – это рекордный показатель для региона за все время эпидемии. Эти данные, как сообщает ИА «Высота 102», приводит сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф.

Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Волгоградской обалсти на сегодняшний день составляет 791 человек. Из них 12 скончались и 233 человека выздоровели.







