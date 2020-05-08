Рекордное число больных COVID-19 выявлено за сутки в Волгоградской области

Здравоохранение 08.05.2020 11:43
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08.05.2020 11:43
За сутки в Волгоградской области коронавирусная инфекция была выявлена у 80 человек – это рекордный показатель для региона за все время эпидемии. Эти данные, как сообщает ИА «Высота 102», приводит сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф.
Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Волгоградской обалсти на сегодняшний день составляет 791 человек. Из них 12 скончались и 233 человека выздоровели.
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