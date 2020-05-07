В Волгоградской области готовятся к нашествию комаров и клещей





До 171 увеличено число водных объектов, где в текущем году будет проведена десинсекция и акарицидная обработка. Как сообщили ИА "Высота 102" в комитете здравоохранения Волгоградской области, обработка территорий современными микробиологическими и инсектицидными средствами от комаров и клещей стартует 12 мая. В обязательном порядке мероприятия пройдут на острове Сарпинский.

Всего будут охвачены более 4 тысяч гектаров водных объектов и прибрежных зон. Отмечается, что такие профилактические мероприятия необходимы, чтобы предотвратить вспышки инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются кровососущие насекомые.

Специалистам предстоит обработать места массового скопления людей, рекреационные зоны и туристические маршруты. Руководству летних оздоровительных лагерей, турбаз, органам муниципальной власти также выдано предписание провести подобную обработку. Работы текущего года разбиты на семь этапов и завершатся в августе.

Напомним, в прошлом году акарицидная обработка и десинсекция территорий была проведена на 133 водных объектах.



