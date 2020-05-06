



Из 69 новых заболевших коронавирусом в Волгоградской области четверо – это дети. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой нрегиональный оперативный штаб, двое из них – младенцы и двое подростков, которым около 14 и 17 лет. 10 человек - старше 65-ти лет.

11 граждан с COVID-19 прибыли в Волгоградскую область из Москвы, Севастополя, Саратова и Калмыкии. В 22 случаях инфекция выявлена по контактам с заразившимися. У 36 человек диагноз подтвердили после обращения за медицинской помощью.

Всего в Волгоградской области зафиксировано 467 фактов заражения коронавирусом. 12 человек скончались.



