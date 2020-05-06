Расследования

В Волгограде судят налетчиков на аптеки и магазин в Саратове

Расследования 06.05.2020 11:52
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06.05.2020 11:52


Трое участников преступной группы обвиняются в серии краж из торговых объектов в Волгограде и Саратове. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело в отношении 32-летнего волгоградца и двух его знакомых 23 и 35 лет передано для рассмотрения в Краснооктябрьский районный суд.
По версии следствия, обвиняемые в период с октября по декабрь 2018 года в ночное время совершили десять незаконных проникновений в торговые объекты с целью кражи денег и иного имущества.
Ущерб от противоправной деятельности превысил 200 тысяч рублей.
Объектами посягательств являлись магазины и аптеки в различных районах Волгограда, а также магазин в Саратове.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по Волгограду. Свою вину фигуранты дела полностью признали. За содеянное им грозит до 5 лет лишения свободы.

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