В Волгограде судят налетчиков на аптеки и магазин в Саратове





Трое участников преступной группы обвиняются в серии краж из торговых объектов в Волгограде и Саратове. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело в отношении 32-летнего волгоградца и двух его знакомых 23 и 35 лет передано для рассмотрения в Краснооктябрьский районный суд.

По версии следствия, обвиняемые в период с октября по декабрь 2018 года в ночное время совершили десять незаконных проникновений в торговые объекты с целью кражи денег и иного имущества.

Ущерб от противоправной деятельности превысил 200 тысяч рублей.

Объектами посягательств являлись магазины и аптеки в различных районах Волгограда, а также магазин в Саратове.

Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по Волгограду. Свою вину фигуранты дела полностью признали. За содеянное им грозит до 5 лет лишения свободы.



