Волгоградские перевозчики распродают маршрутки

Общество 05.05.2020 22:01
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05.05.2020 22:01
На сайтах объявлений увеличилось количество предложений о продаже пассажирских «ГАЗелей», которые еще недавно возили жителей региона. Как сообщает ИА «Высота 102», некоторые продавцы даже не снимают номера маршруток, в прошлом весьма популярных у пассажиров. Старые машины можно купить сегодня тысяч за 70, что поновее – за 350 тысяч.
Сегодня отрасль частных пассажирских перевозок – в числе наиболее пострадавших от ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Перевозчики уже обращались к региональным властям через уполномоченного по правам предпринимателей Волгоградской области с просьбой разрешить им возобновить работу. Однако пока маршрутки на улицы города и пригорода не пускают. Некоторые перевозчики, которые приобретали технику в кредит, не видят другого выхода, как распродавать машины, чтобы расплатиться с долгами.
Фото сайта AVITO.
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