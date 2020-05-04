Расследования 04.05.2020 13:21
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04.05.2020 13:21
С внебольничной пневмонией в инфекционных стационарах Волгоградской области сегодня находятся 549 человек. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», заявил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
Он отметил, что в реанимации находятся 46 человек и 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Из тех, кто сегодня на ИВЛ, только у троих подтверждена коронавирусная инфекция.
Алимов отметил, что по показателям смертности от внебольничных пневмоний сегодня Волгоградская область находится на уровне показателей прошлого года. Роста смертности от пневмонии в регионе на данный момент не отмечено, подчеркнул Алимов.
Напомним, на сегодняшний день в регионе выявлено 516 случаев коронавирусной инфекции, из них 12 - летальных.
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