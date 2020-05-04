Расследования 04.05.2020 10:41
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04.05.2020 10:41
До двух лет лишения свободы грозит 43-летнему жителю Урюпинского района за ложное сообщение об угоне машины. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, мужчина сообщил в полицию, что неизвестные угнали его «Мерседес Бенц». Полицейские установили, что мужчина выдумал это преступление, чтобы уйти от ответственности за ДТП.
Выяснилось, что накануне за рулем своей иномарки он попал в ДТП – совершил столкновение со стоящей автомашиной «Газель», повредив ее, после чего покинул место аварии и скрылся. Никто не пострадал. Подозреваемый сознался в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 306 УК РФ «Ложный донос».
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