



До двух лет лишения свободы грозит 43-летнему жителю Урюпинского района за ложное сообщение об угоне машины. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, мужчина сообщил в полицию, что неизвестные угнали его «Мерседес Бенц». Полицейские установили, что мужчина выдумал это преступление, чтобы уйти от ответственности за ДТП.

Выяснилось, что накануне за рулем своей иномарки он попал в ДТП – совершил столкновение со стоящей автомашиной «Газель», повредив ее, после чего покинул место аварии и скрылся. Никто не пострадал. Подозреваемый сознался в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 306 УК РФ «Ложный донос».



