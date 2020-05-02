«Сердечников» доставляют в больницы Волгограда на вертолете





Санитарная авиация в условиях пандемии продолжает доставлять из сельских районов в Волгоград пациентов, которым требуется экстренная помощь. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в обладминистрации, только за апрель текущего года было совершено 29 вылетов. Наибольшее число пациентов были доставлены в Волгоград из Михайловки, Камышина, Урюпинска, Рудни и Палласовки. Большинство из них — с острым коронарным синдромом.

Всего с начала сезона-2020 экстренная эвакуация вертолетом «Ансат» позволила спасти 71 жителя Волгоградской области, в том числе 11 детей.

Как ранее пояснял на брифинге журналистам заместитель председателя облздрава Николай Алимов, санитарную авиацию не задействуют в перевозке больных коронавирусной инфекцией из сельских районов в Волгоград. Связано это с высоким риском заражения членов вертолетной группы, обеспечивающих работу санитарной авиации. Для перевозки пациентов с COVID-19 используют кареты «скорой помощи».



