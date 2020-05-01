Волгоград проверили на статус города-миллионника





Росстат опубликовал данные о численности населения Волгограда и Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в регионе по информации ведомства на 1 января 2020 года проживало 2 миллиона 491 тысяча 36 человек. При этом в Волгограде – 1 миллион 8 тысяч 998 человек. На втором месте по численности населения Волжский – здесь проживали 323 тысячи 906 человек, в Камышине – 109 тысяч 910 человек.

Самым густонаселенным районом Волгограда является Дзержинский – здесь зарегистрировали 181 тысячу 185 человек. На втором месте по плотности населения расположился Красноармейский район – 161 тысяча 759 человек, на третьем – Краснооктябрьский (143 тысячи 832 человека). Меньше всего жителей в Ворошиловском районе – 78 тысячи 255 человек.

Самым малочисленным сельским поселением в Волгоградской области является Ивановское сельское поселение Еланского района, которое состоит из одного села. Здесь проживают всего 129 человек.



