Въезд в леса в Волгоградской области могут закрыть через 5 дней

В Волгоградской области при отсутствии улучшений погодных условий и пожарной безопасности через 5 дней введут запрет на пребывание граждан в лесах и въезд на территорию лесных массивов транспортных средств. Как сообщает V102.RU, введение таких ограничений с 24 мая по 13 июня рассматривают Облкомприроды.

Местоположение лесных участков, в которые ограничат доступ граждан, утвердят и опубликуют позже. Отмечается, что в случае пожароопасной обстановки и введения запрета в лесах, будут запрещены все работы, которые не связаны с лесохозяйственной деятельностью.

Отметим, что такие ограничительные мероприятия в Волгоградской области проводятся ежегодно.