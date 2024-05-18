Общество

Въезд в леса в Волгоградской области могут закрыть через 5 дней

Общество 18.05.2024 18:11
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18.05.2024 18:11


В Волгоградской области при отсутствии улучшений погодных условий и пожарной безопасности через 5 дней введут запрет на пребывание граждан в лесах и въезд на территорию лесных массивов транспортных средств. Как сообщает V102.RU, введение таких ограничений с 24 мая по 13 июня рассматривают Облкомприроды.

Местоположение лесных участков, в которые ограничат доступ граждан, утвердят и опубликуют позже. Отмечается, что в случае пожароопасной обстановки и введения запрета в лесах, будут запрещены все работы, которые не связаны с лесохозяйственной деятельностью. 

Отметим, что такие ограничительные мероприятия в Волгоградской области проводятся ежегодно.

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