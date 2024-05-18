В Волгограде простятся с известным неврологом Михаилом Карасевым





В Волгограде на 59-м году жизни скончался заслуженный работник здравоохранения Волгоградской области - Михаил Владимирович Карасев. По информации облздрава, известный врач-невролог скончался в результате продолжительной болезни.

Михаил Владимирович начинал работать в здравоохранении с должности врача подстанции скорой помощи Советского района. После окончания волгоградского мединститута в 1987 году работал врачом-неврологом в больнице №22 Красноармейского района. Затем проходил два года военную службу в госпитале Тамбова, в по возвращении в Волгоград в 1991 году устроился неврологом в медсанчасть №40. Через девять лет работы в учреждении Михаил Карасев возглавил его. До 2008 года он руководил коллективом, сумев сделать медсанчать крупным лечебно-профилактическим центром и серьезно укрепить ее материально-техническую базу.

– Михаил Владимирович был трудолюбивым человеком с активной жизненной позицией. Его отличали великолепный талант руководителя и организатора, – вспоминают сегодня коллеги. – В тяжелых условиях реформ системы здравоохранения структура медчанчасти неоднократно менялась, но, несмотря на все сложности, ему удалось сохранить статус учреждения и сплоченный коллектив.

С 2009 года Михаил Карасев занимал разные должности в государственных медучреждениях Волгограда, а последним местом его работы стала детская клиническая поликлиника №31 в Советском районе.

Прощание состоится 19 мая в 9:30 в ритуальном доме Память по адресу ул. Землячки , 74, стр. 15. Поминальный обед в 11:30 – на Димитриевском кладбище.