Здравоохранение 30.04.2020 15:17
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30.04.2020 15:17
Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева заявила, что никогда не поверит в невозможность самостоятельно изготовить маску. Об этом она заявила сегодня брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом, сообщает ИА «Высота 102». «В Италии, например, использовались даже шарфы для прикрытия рта. Насколько я знаю, у нас сейчас в аптеках есть маски», - утверждает руководитель управления Роспотребнадзора по региону.
Зубарева пояснила, что маски нужны, прежде всего, гражданам, которые болеют коронавирусом бессимптомно (таких в регионе 30%) и с симптомами ОРВИ (50%). «Такой человек не сможет заразить большое количество людей, если будет носить маску. Поскольку не всегда известно о заболевании, если оно протекает без симптомов, то, я считаю, что эта мера оправдана», - заключила руководитель надзорного органа.
Напомним, с предложением обязательно носить маски в общественных местах главный санитарный врач Волгоградской области выступила 29 апреля. Речь идет об аптеках, объектах розничной торговли, общественном транспорте, железнодорожном и автовокзалах.
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