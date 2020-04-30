Юрий Чехов: «А дальше будет самое интересное!»





На этой неделе многих удивило сообщение о том, что известный общественный деятель Юрий Чехов досрочно сложил свои полномочия председателя регионального отделения «Деловой России». Ситуация стала сюрпризом и для местных делороссов, которые до сих пор не определились ни с тем, кто займет вакантное место председателя, ни с тем, кто будет осуществлять оперативное руководство в статусе «и.о.».

«Высота 102» решила выяснить причины столь неординарного решения и узнать о планах на будущее лично у известного волгоградского общественника.





- Юрий Викторович, что послужило причиной столь резкого и неожиданного для многих выхода из «Деловой России», которой вы посвятили больше четырех лет активной работы?

- Вы знаете, в первую очередь, хочется выразить огромную благодарность моим коллегам по волгоградскому отделению организации. Многое было сделано, что-то получилось, что-то нет, однако эти последние четыре года волгоградская «Деловая Россия» активно работала, развивалась, ставила цели, которые достигались общими усилиями всех членов организации.

Однако надо признать, что в рамках «Деловой России» лично у меня были ограничены возможности. Многие вещи я просто не мог выносить на публику, опасаясь, что моя личная позиция может в итоге навредить предпринимательскому сообществу.

Это связано с определенной спецификой «Деловой России», которая занимается развитием и решением проблем регионального бизнеса. Очень многое, если не всё, зависит от того, какие отношения сложились у председателя с конкретными персонами в руководстве региона.

Если председатель рассорился со всеми органами власти, то задачи, которые стоят перед организацией, – это могут быть личные вопросы членов делового сообщества или защита интересов конкретного бизнеса, – задачи эти абсолютно становятся нерешаемыми! Так устроена жизнь, и это наблюдается везде, во всех сферах и отраслях.

Поэтому часто мне приходилось идти на компромиссы, что, сказать честно, не свойственно моему характеру. Это в какой-то степени меня не устраивало. Не покривлю душой, если скажу, что, выйдя из организации, я получил некую свободу действий и, что самое главное, свободу собственных высказываний по любым темам, которые я считаю необходимыми для обсуждения в общественном поле

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- В последнее время в статусе председателя «Деловой России» Вы много выступали в СМИ по темам, связанным с региональными мерами восстановления экономики и ситуации с волгоградским бизнесом в целом. Кто-то поддерживает вас, а кто-то критикует. Оппозиционные издания назвали ваши публикации недостаточными для активного продвижения интересов МСП, страдающего от так называемого «давления» власти или отсутствия господдержки.

- Да, мне уже многие написали и позвонили с предположениями о том, что я ушел с поста руководителя общественной организации, обидевшись на критику моих последних публикаций. Обсуждать эту версию серьезно, у меня желания нет. Все-таки я не кисейная барышня, чтобы обижаться на анонимные телеграм-каналы.

Единственное, что хочу сказать по этому поводу. Я никогда не играл и не буду играть по чужим правилам. Все 17 лет, которые занимаюсь бизнесом, я независим от власти. Это мой принцип. Именно поэтому я всегда работал «в белую», никогда не скрывал свои доходы и исправно платил налоги. Кроме этого я могу себе позволить свою личную позицию по ситуации в регионе, она может кому-то нравиться, кому-то нет. Конечно, сегодня этим никого не удивишь: в интернете таких «правдорубов» как я появилось огромное множество, они знают как правильно, и как неправильно. Однако надо подчеркнуть, что я всегда выступаю публично, и за каждое слово готов ответить, говорю о проблемах региона напрямую и даже в лицо самым высоким чинам.

Более того, я вижу в этой публичной открытой позиции очень важный смысл. И моя деятельность в дальнейшем будет как раз посвящена открытой, честной и независимой публичной дискуссии по самым главным проблемам Волгограда и области.

- Это действительно интересует всех: что вы планируете дальше? Ведь одновременно с новостью о том, что Вы покидаете «Деловую Россию», появилась информация, что готовится новый общественный проект. Что это будет и как это отличается от того, чем вы занимались раньше?

- Действительно сегодня зарождается новая общественная структура, которая уйдет от узких и частных вопросов отдельных предпринимателей к вопросам более широкого порядка. Мы собираемся ставить на обсуждение темы, которые касаются всех волгоградцев – это будущее региона, пути восстановления и последующего развития нашей территории.

Новая организация скорее всего будет иметь формат доступной площадки для общественного диалога. В наших планах привлечь множество интересных людей – специалистов и профессионалов в различных сферах, голоса которых часто не слышны за пропагандистскими агитками. Мы хотим дать трибуну политикам, общественникам и представителям всех ветвей власти.

Цель простая и сложная одновременно – независимая экспертная оценка и формирование общественного консенсуса по широкому кругу вопросов. Например, таких как, исполнение и формирование областного бюджета, развитие энергетического потенциала региона, реализация национальных проектов, совершенствование гражданского общества, благоустройство территорий и многое-многое другое.

Казалось бы, все эти вопросы должны прорабатываться в первую очередь депутатским корпусом, однако мы видим, что эти вопросы не всегда попадают в парламентскую повестку. Налицо полная победа исполнительной власти! Та же история – с системой местного самоуправления, которую уже вписали в государственную вертикаль.

Надо понимать, что вопросы и проблемы, стоящие перед регионом и требующие грамотной независимой общественной экспертизы, никуда не испарятся и не исчезнут. Надо садиться за стол переговоров, объединять свои усилия и добиваться совместных решений.



