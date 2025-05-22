Происшествия

В Волгограде водитель Datsun спровоцировал массовое ДТП на ул. Неждановой

Происшествия 22.05.2025 11:44
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22.05.2025 11:44


В Ворошиловском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Datsun и двух «Лада Гранта». Как сообщили V102.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, авария произошла сегодня, 22 мая, утром на пересечении улиц Азизбекова и Неждановой. 



По предварительной информации, водитель иномарки выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». После удара второй автомобиль также столкнулась с еще одной «Грантой». 

Известно, что в результате аварии пострадал 21-летний водитель иномарки. 


По данным онлайн-сервиса Яндекс Пробки, в связи с массовой аварией движение на участках дорог по обеим улицам затруднено. 

Видео: Волгоград / t.me; Скриншот Яндекс Карты 

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