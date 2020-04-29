Общество 29.04.2020 16:56
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29.04.2020 16:56
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на сегодняшнем заседании оперштаба высказался о возможном смягчении режима самоизоляции, введенном в регионе. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, глава региона поручил своим подчиненным до 5 мая представить и направить в правительство Российской Федерации варианты предложений о возможном поэтапном смягчении режима самоизоляции на территории Волгоградской области в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации. Эти меры будут разрабатываться с учетом мнения главного санитарного врача Волгоградской области и экспертного сообщества, подчеркнул губернатор.
Сегодня же глава региона принял решение о продлении режима самоизоляции в Волгоградской области до 11 мая. Накануне, напомним, президент России Владимир Путин заявил о продлении нерабочих дней в стране до этой даты.
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