Общество

Росавтодор показал активную стройку дороги в обход Волгограда

Общество 29.04.2020 12:33
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29.04.2020 12:33


Строительство дороги в обход Волгограда продолжается, несмотря на пандемию. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в Росавтодоре, проектом предусмотрено возведение 7 новых транспортных развязок, 3 мостов и 22 путепроводов, в том числе через Волго-Донской канал. В настоящее время идет реализация первого этапа строительства протяженностью 12 км, второй и третий – проектируются.

К настоящему моменту дорожники выполнили погружение железобетонных свай опор моста через Волго-Донской судоходный канал - 767 штук - и приступили к бетонированию опор. 

В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград уточнили, что к настоящему времени возведены пять опор будущего моста через Волго-Донской канал, еще семь находятся в работе. Всего на этом искусственном сооружении необходимо устроить 27 опор. 


Сейчас работы ведутся преимущественно на правом берегу канала, в ближайшее время строители приступят к возведению опор уже с левой стороны водоема, что позволит подойти непосредственно к надвижке пролетов мостового перехода через канал.
Также продолжается строительство основного хода дороги - на объект уже завезено порядка 400 тысяч кубометров песка для формирования насыпи будущего транспортного обхода.  

Напомним, что строительство первого этапа обхода Волгограда протяженностью 12 км началось в 2019 году. Помимо возведения моста через Волго-Донской судоходный канал, на участке построят три транспортных развязки, которые обеспечат выезд на федеральные трассы Р-22 «Каспий» (астраханское и элистинское направления) и на региональную автодорогу Волгоград-Котельниково-Сальск, а также обеспечат въезд в областной центр.
Проектирование второго и третьего этапа планируется завершить в текущем году, после чего будут определены сроки производства работ. 
Справка. Обход Волгограда является частью международного транспортного коридора «Север – Юг», а также обеспечивает доступ к морским портам Каспийского бассейна. Новая объездная дорога не только снизит нагрузку на городскую дорожную сеть, но и улучшит транспортную обстановку на федеральных трассах Р-22 «Каспий» и А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский – граница с Украиной. 

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