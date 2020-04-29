Волгоградская область – вторая в ЮФО по уровню смертности от коронавируса

Здравоохранение 29.04.2020 10:36
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29.04.2020 10:36
Волгоградская область на сегодняшний день – вторая среди субъектов ЮФО по уровню смертности от коронавирусной инфекции. В регионе 8 смертельных случаев из 297. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно данным оперативного штаба РФ, на печальном первом месте находится Краснодарский край, где 19 летальных случаев (всего зарегистрировано 888 случаев заболевания коронавирусом). В Ростовской области из 779 заболевших не удалось спасти двоих. В Адыгее погибли три человека из 150 заболевших. В Калмыкии – столько же из 167 пациентов, кому поставили такой диагноз. В Астраханской области зарегистрировано 306 случаев, четыре больных умерли. В Крыму и Севастополе – ноль летальных исходов. Здесь зафиксировано соответственно 70 и 37 случаев заражения COVID-19.
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