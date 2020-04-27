Волгоградским медикам выделят по 1 тысяче рублей матпомощи





Изменения в бюджетную роспись областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, внесены администрацией региона. Как сообщает ИА «Высота 102», комитету здравоохранения выделено более 320 миллионов рублей в рамках перераспределения общего объема бюджетных ассигнований на выплату стимулирующих добавок и материальную помощь медработникам. Так, 45 миллиона 695 тысяч рублей направят на единовременную материальную помощь работникам, занятым по основному месту работы в медицинских организациях, в период действия режима повышенной готовности - по тысяче рублей на человека. Еще 280 миллионов рублей пойдут на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медпомощь гражданам с диагнозом коронавирусная инфекция, а также пациентам с симптомами, не исключающими данную инфекцию, и другим сотрудникам, работающим в усиленном режиме.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на видеоселекторе с главврачами заявлял, что медицинским работникам в Волгоградской области, которые выезжают на вызовы граждан, компенсируют транспортные расходы. Компенсационные выплаты в размере 1000 рублей должны получить более 50 тысяч человек, в их числе и социальные работники, которые задействованы в обслуживании людей старшего поколения.

Также ИА "Высота 102" сообщало о том, что правительство РФ направило межбюджетный трансферт Волгоградской области на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и доплаты медработникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция и лицам из группы риска заражения COVID-19. Регион получил на эти цели 95 миллионов 662 тысячи рублей.











