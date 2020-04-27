Волгоградским медикам выделят по 1 тысяче рублей матпомощи

Общество 27.04.2020 14:48
0
27.04.2020 14:48
Изменения в бюджетную роспись областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, внесены администрацией региона. Как сообщает ИА «Высота 102», комитету здравоохранения выделено более 320 миллионов рублей в рамках перераспределения общего объема бюджетных ассигнований на выплату стимулирующих добавок и материальную помощь медработникам. Так, 45 миллиона 695 тысяч рублей направят на единовременную материальную помощь работникам, занятым по основному месту работы в медицинских организациях, в период действия режима повышенной готовности - по тысяче рублей на человека. Еще 280 миллионов рублей пойдут на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медпомощь гражданам с диагнозом коронавирусная инфекция, а также пациентам с симптомами, не исключающими данную инфекцию, и другим сотрудникам, работающим в усиленном режиме.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на видеоселекторе с главврачами заявлял, что медицинским работникам в Волгоградской области, которые выезжают на вызовы граждан, компенсируют транспортные расходы. Компенсационные выплаты в размере 1000 рублей должны получить более 50 тысяч человек, в их числе и социальные работники, которые задействованы в обслуживании людей старшего поколения.
Также ИА "Высота 102" сообщало о том, что правительство РФ направило межбюджетный трансферт Волгоградской области на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и доплаты медработникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция и лицам из группы риска заражения COVID-19. Регион получил на эти цели 95 миллионов 662 тысячи рублей.
Реклама
В Советском районе Волгограда опрокинулся прицеп «КАМАЗа» с древесиной27.04.2020 16:04
Общество 27.04.2020 16:04
В Волгограде тренировочное поле «Зенита» укрепят имплантами27.04.2020 15:20
Общество 27.04.2020 15:20
Не только парки и велосипеды: в Волгоградской области готовятся к смягчению режима самоизоляции27.04.2020 15:14
Общество 27.04.2020 15:14
В Волгоградской области пока отказались от введения цифровых пропусков27.04.2020 13:10
Общество 27.04.2020 13:10
В Волгоградской области от коронавируса умер житель Дагестана27.04.2020 12:57
Общество 27.04.2020 12:57
В Волгоградской области 272 заболевших коронавирусом: восемь умерли27.04.2020 11:59
Общество 27.04.2020 11:59
Жителям Волгоградской области порекомендовали не расслабляться с долгами за ЖКХ27.04.2020 10:55
Общество 27.04.2020 10:55
К 9 мая Михайловку Волгоградской области украсили символы Победы27.04.2020 10:19
Общество 27.04.2020 10:19
В Волгограде отопительный сезон завершится в середине недели27.04.2020 09:46
Общество 27.04.2020 09:46
УФНС России по Волгоградской области объявило о свободных вакансиях26.04.2020 17:43
Общество 26.04.2020 17:43
Под Волгоградом селянин «подкинул» военным артиллерийский снаряд26.04.2020 14:52
Общество 26.04.2020 14:52
В Волгограде открывают еще один речной маршрут не для дачников26.04.2020 14:29
Общество 26.04.2020 14:29
«Шли на атом с «лепестками»: волгоградские чернобыльцы вспомнят своих ушедших товарищей дома26.04.2020 14:24
Общество 26.04.2020 14:24
В Волгограде «танцующий» мост и года не может прожить без ремонта26.04.2020 13:47
Общество 26.04.2020 13:47
Власти готовы выдать волгоградцам QR-коды для передвижения26.04.2020 09:37
Общество 26.04.2020 09:37
Реклама