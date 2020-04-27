Расследования 27.04.2020 12:19
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27.04.2020 12:19
136 жителей Волгоградской области оштрафованы судами за нарушение режима самоизоляции. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, с 13 апреля общая сумма назначенных денежных наказаний составила почти 150 тысяч рублей. Так, 124 человека оштрафовали на 1000 рублей, 12 – на 2000 рублей.
За последние три рабочих дня с 22 по 24 апреля суды региона рассмотрели 163 дела по новой статье КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». 47 человек в результате привлекли к ответственности в виде штрафа, еще 37 граждан отделались предупреждением. 78 материалов были возвращены, по одному делу производство прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения.
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