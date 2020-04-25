Здравоохранение

В Волгоградской области коронавирус укладывает в больницы целые семьи

Здравоохранение 25.04.2020 17:07
0
25.04.2020 17:07


Новые случаи заболевания за прошедшие сутки в Волгоградской области выявлены у вернувшихся из Москвы и Дагестана граждан и контактных лиц. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе, из семейных очагов, где ранее уже выявлялся больной COVID-19, госпитализированы трое детей в возрасте 1 год, 4 года и 10 лет, а также люди пожилого возраста – женщины 82 и 84 лет из Палласовского и Даниловского района соответственно.
Годовалого ребенка, заразившегося от отца, госпитализировали из Новоаннинского района. Еще двоих детей доставили в инфекционный центр из Среднеахтубинского района.
Основная масса заболевших – это люди от 31 года до 60 лет.
Напомним, что всего за прошедшие сутки было выявлено 26 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них по 4 случая зарегистрировано в Новоаннинском, Фроловском, Среднеахтубинском районах; в Палласовском и Камышинском – по 3 случая; в Даниловском – 2 случая; в Волгограде, Волжском, Урюпинском, Светлоярском, Жирновском и Быковском - по одному случаю. 
В карту распространения коронавирусной инфекции впервые попали Быковский и Фроловский районы. Диагноз COVID-19 был подтвержден у 53-летнего жителя Быковского района, который вернулся из Москвы и обратился за медицинской помощью. 
Мужчины 37-ми, 33-х, 46 лет и женщина 30-ти лет находились в Москве, приехали во Фроловский район, где обратились к медикам. 
Коронавирусом заразились двое 49-летних мужчин из Новоаннинского района. Оба находились в Москве. 45-летняя жительница этого же района заболела, вернувшись из столицы.
54-летняя женщина из Среднеахтубинского района выявлена по контакту с мужем, заразившимся COVID-19. 
35-летняя жительница Среднеахтубинского района также контактировала с заразившимся коронавирусом. 
56-летний мужчина из Палласовского района прибыл из Москвы и обратился за медпомощью.
60-летняя жительница этого же района выявлена по контакту с заразившимся COVID-19. 
В Камышинском районе 49-летняя женщина выявлена по контакту с заразившимся COVID-19. 
Мужчины 31-го года и 47-ми лет, проживающие в Камышинском районе, находились в Москве. Выявлены при обращении за медицинской помощью. 
34-летний мужчина из Даниловского района находился в Москве, приехал в Новоаннинский район, и был выявлен по контакту с отцом, заразившимся COVID-19. 
41-летний житель Волгограда приехал из столицы, выявлен при обращении за медицинской помощью. 
56-летний житель Волжского выявлен при обращении за медицинской помощью. 
48-летняя жительница Урюпинского района выявлена по контакту с заразившейся COVID-19. 
36-летний мужчина находился в Республике Дагестан, приехал в Светлоярский район, где проживает. Был выявлен при обращении за медицинской помощью. 
44-летняя жительница Жирновского района выявлена по контакту с заразившейся COVID-19. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбирайте квартиру дистанционно

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Здравоохранение
24.04.2020 18:32
Здравоохранение 24.04.2020 18:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.04.2020 17:35
Здравоохранение 24.04.2020 17:35
Комментарии

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
24.04.2020 14:29
Здравоохранение 24.04.2020 14:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.04.2020 12:12
Здравоохранение 24.04.2020 12:12
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
24.04.2020 11:45
Здравоохранение 24.04.2020 11:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.04.2020 17:19
Здравоохранение 23.04.2020 17:19
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
23.04.2020 16:28
Здравоохранение 23.04.2020 16:28
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.04.2020 13:46
Здравоохранение 23.04.2020 13:46
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.04.2020 12:39
Здравоохранение 23.04.2020 12:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.04.2020 11:40
Здравоохранение 23.04.2020 11:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.04.2020 19:50
Здравоохранение 22.04.2020 19:50
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.04.2020 11:42
Здравоохранение 22.04.2020 11:42
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.04.2020 11:07
Здравоохранение 22.04.2020 11:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.04.2020 22:59
Здравоохранение 21.04.2020 22:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.04.2020 20:39
Здравоохранение 21.04.2020 20:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:43
В Волгограде досрочно открыли еще одну клинику для больных коронавирусомСмотреть фотографии
17:46
Судебные приставы Волгоградской области ушли в параллельную реальностьСмотреть фотографии
17:07
В Волгоградской области коронавирус укладывает в больницы целые семьиСмотреть фотографии
16:12
На трассах Волгоградской области усилен контроль за транспортом из-за COVID-19Смотреть фотографии
14:29
Затаились?: на ликвидированной свалке под Волгоградом мусора оказалось больше, чем в проектеСмотреть фотографии
14:21
В Волгоградской области выявлено 212 случаев коронавирусаСмотреть фотографии
14:07
Клининг по-армейски провели на «Красном октябре» в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:40
«Домашний офис» поможет бизнесу работать домаСмотреть фотографии
12:18
Суд понял двоих жителей Волгоградской области, гулявших со спиртным без справкиСмотреть фотографии
11:01
В Волгоградской области учительница дала отпор мошенникамСмотреть фотографии
10:32
В Волгоградской области подрастает уровень безработицыСмотреть фотографии
09:37
По примеру Карацупы: пограничники Волгоградской области в непрерывном дозореСмотреть фотографии
09:20
На трассе Волгоград-Москва легковушка врезалась в «КамАЗ»Смотреть фотографии
19:45
Коронавирус обнаружили у приехавшего в Волгоградскую область жителя ЧечниСмотреть фотографии
18:32
Чиновники – не главные: власть имущих в Волгоградской области тестировать на COVID не собираютсяСмотреть фотографии
17:35
В Волгограде 9 больниц оборудовали отделениями-«фильтрами» для пациентов с COVID-19Смотреть фотографии
17:34
«Отвезти тестю на дачу гроб»: волгоградские таксисты хотят помощи от властиСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде эксперты признали безвредным соседство суда и памятника архитектурыСмотреть фотографии
14:36
В Волгограде движение скоростного трамвая остановят из-за дезинфекцииСмотреть фотографии
14:29
В Волгограде больных коронавирусом держат в неведении о результатах анализовСмотреть фотографии
13:23
В Роспотребнадзоре Волгоградской области одобряют продление режима самоизоляцииСмотреть фотографии
12:40
Пятеро умерли: в Волгоградской области еще два летальных исхода от коронавирусаСмотреть фотографии
12:26
Коммерсанта судят за аферу при монтаже противопожарного водопровода в ВолжскомСмотреть фотографии
12:12
«Капитал МС» активно включилось в кампанию против распространения коронавирусной инфекцииСмотреть фотографии
11:45
Число зараженных COVID-19 в Волгоградской области приближается к 200Смотреть фотографии
11:39
УФНС России по Волгоградской области объявило о свободных вакансияхСмотреть фотографии
11:24
В Волгоградской области может пойти снегСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде водитель иномарки протаранил такси с пассажирамиСмотреть фотографии
09:39
Росстат порадовал жителей Волгоградской области их зарплатой до пандемииСмотреть фотографии
22:58
Самоизоляция обязательна: волгоградцев с простудой обяжут сидеть домаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 