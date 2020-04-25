Здравоохранение 25.04.2020 17:07
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25.04.2020 17:07
Новые случаи заболевания за прошедшие сутки в Волгоградской области выявлены у вернувшихся из Москвы и Дагестана граждан и контактных лиц. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе, из семейных очагов, где ранее уже выявлялся больной COVID-19, госпитализированы трое детей в возрасте 1 год, 4 года и 10 лет, а также люди пожилого возраста – женщины 82 и 84 лет из Палласовского и Даниловского района соответственно.
Годовалого ребенка, заразившегося от отца, госпитализировали из Новоаннинского района. Еще двоих детей доставили в инфекционный центр из Среднеахтубинского района.
Основная масса заболевших – это люди от 31 года до 60 лет.
Напомним, что всего за прошедшие сутки было выявлено 26 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них по 4 случая зарегистрировано в Новоаннинском, Фроловском, Среднеахтубинском районах; в Палласовском и Камышинском – по 3 случая; в Даниловском – 2 случая; в Волгограде, Волжском, Урюпинском, Светлоярском, Жирновском и Быковском - по одному случаю.
В карту распространения коронавирусной инфекции впервые попали Быковский и Фроловский районы. Диагноз COVID-19 был подтвержден у 53-летнего жителя Быковского района, который вернулся из Москвы и обратился за медицинской помощью.
Мужчины 37-ми, 33-х, 46 лет и женщина 30-ти лет находились в Москве, приехали во Фроловский район, где обратились к медикам.
Коронавирусом заразились двое 49-летних мужчин из Новоаннинского района. Оба находились в Москве. 45-летняя жительница этого же района заболела, вернувшись из столицы.
54-летняя женщина из Среднеахтубинского района выявлена по контакту с мужем, заразившимся COVID-19.
35-летняя жительница Среднеахтубинского района также контактировала с заразившимся коронавирусом.
56-летний мужчина из Палласовского района прибыл из Москвы и обратился за медпомощью.
60-летняя жительница этого же района выявлена по контакту с заразившимся COVID-19.
В Камышинском районе 49-летняя женщина выявлена по контакту с заразившимся COVID-19.
Мужчины 31-го года и 47-ми лет, проживающие в Камышинском районе, находились в Москве. Выявлены при обращении за медицинской помощью.
34-летний мужчина из Даниловского района находился в Москве, приехал в Новоаннинский район, и был выявлен по контакту с отцом, заразившимся COVID-19.
41-летний житель Волгограда приехал из столицы, выявлен при обращении за медицинской помощью.
56-летний житель Волжского выявлен при обращении за медицинской помощью.
48-летняя жительница Урюпинского района выявлена по контакту с заразившейся COVID-19.
36-летний мужчина находился в Республике Дагестан, приехал в Светлоярский район, где проживает. Был выявлен при обращении за медицинской помощью.
44-летняя жительница Жирновского района выявлена по контакту с заразившейся COVID-19.
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