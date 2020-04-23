



Семилетняя Варвара Вобленко из Волгограда сейчас находится в Санкт-Петербурге. Так получилось, что девочке, несмотря ни на что, необходимо ежедневно продолжать сложное лечение и вместе с родителями изо всех сил бороться. Семья снимает недорогую квартиру в пригороде, чтобы была возможность ездить на курсы лечения в центр онкологии имени Н.Н. Петрова. Как рассказала ИА «Высота 102» тетя Варвары Надежда, беда пришла в семью совсем неожиданно. «Болезнь у Вари обнаружили в январе этого года. Мама, укладывая спать девочку, заметила странное образование на ее ноге. На следующий день поехали к хирургу. Врач тут же отправил Варю на МРТ. Диагноз оглушительный— остеогенная саркома левой бедренной кости. Чтобы сохранить ногу,нужна операция по замене участка кости растущим эндопротезом. Стоимость изготовления индивидуально растущего эндопротеза — 1 850 000 рублей. Это позволит сохранить ногу и подвижный образ жизни. С учетом того, что протез индивидуальный, стоимость его достаточно высока, и государственная квота не может покрыть это полностью», - говорит Надежда. Информагентство связалось с лечащим врачом девочки - хирургом Евгением Сенчуровым, который подтвердил, что с учетом распространенности опухолевого процесса, именно на сегодняшнем этапе есть возможность провести замену пораженного участка на растущий индивидуальный эндопротез, то есть провести не ампутацию, а органосохраняющую операцию. Конечно, семье Варвары сейчас приходится непросто, в семье работает только папа и ситуация еще больше осложнилась из-за пандемии.

Сейчас Варваре пытаются помочь в благотворительном фонде. Идет сбор средств и даже в это трудное время люди откликаются. И Варе очень нужна помощь земляков.

Пожертвование можно сделать напрямую через сайт фонда с помощью банковской карты. Номер банковской карты мамы Варвары Сбербанк 2202 2026 1450 4391 Людмила Васильевна В. (помощь Варе).

Еще возможен вариант отправки смс на короткий номер 2425, в тексте сообщения необходимо цифрами указать сумму пожертвования и имя девочки, например, «300 Варвара».



