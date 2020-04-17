В Волгоградской области назвали самый «любимый» у СОVID-2019 возраст человека

Наибольшее количество заболевших коронавирусом жителей Волгоградской области находятся в возрасте 41-50 лет. Таких в регионе 15 человек из 62 зараженных. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель председателя комитета здравоохранения области Николай Алимов, сообщает ИА «Высота 102». 11 случаев заболевания выявлено у граждан в возрасте от 60 до 64 лет; 7 случаев – среди лиц старше 60 лет. COVID-2019 подтвержден также у 8 несовершеннолетних жителей области.

География распространения вируса по Волгоградской области на сегодняшний день достаточно обширна. Это Волгоград, Волжский, Урюпинск, Михайловка, Среднеахтубинский, Городищенский, Старополтавский, Иловлинский, Жирновский, Палласовский, Новониколаевский, Светлоярский, Суровикинский, Котовский и Дубовский районы.

Всего по данным на утро 17 апреля в регионе 62 человека заразились коронавирусом, из которых четверо – за минувшие сутки. Трое их них проживают в Волгограде, один – в Котовском районе. Известно, что один из новых зараженных – 40-летний мужчина – недавно вернулся из Кипра. 45-летняя волгоградка, как заявили в оперштабе, находилась среди контингента риска. Еще одна 37-летняя жительница областного центра заразилась от мужа, который приехал с коронавирусом из Тамбова. 70-летняя пенсионерка из Котовского района контактировала с дочерью, прибывшей из Москвы.

В стационарах с инфекцией лежат 38 человек, 23 выписаны, один умер. В тяжелом состоянии остаются трое граждан, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В больницах под наблюдением находятся 304 пациента. За сутки в медучреждения поступило 24 человека. Всего в регионе проведено более 12 тысяч исследований на коронавирус.



