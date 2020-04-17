Расследования

УК наказали за эксплуатацию 16 небезопасных лифтов в центре Волгограда

Расследования 17.04.2020 12:42
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17.04.2020 12:42


Прокуратура заставила управляющую компанию "Жилкомсервис" отремонтировать лифтовое оборудование в нескольких многоквартирных домах Центрального района Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ООО "Жилкомсервис", которое допустило эксплуатацию 16 пассажирских лифтов с истекшими сроками службы без проведения оценки их безопасности, за нарушение требований технических регламентов (ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ) привлечена к административной ответственности в виде штрафа в сумме 50 тысяч рублей.
Нарушения были выявлены в результате прокурорской проверки. В адрес руководства управляющей компании было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Сообщается, что они устранены в полном объеме: выполнены работы по приведению в надлежащее состояние лифтового оборудования и проведена оценка соответствия лифтов требованиям безопасности. 

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