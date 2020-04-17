УК наказали за эксплуатацию 16 небезопасных лифтов в центре Волгограда

Расследования 17.04.2020 12:42
0
17.04.2020 12:42
Прокуратура заставила управляющую компанию "Жилкомсервис" отремонтировать лифтовое оборудование в нескольких многоквартирных домах Центрального района Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ООО "Жилкомсервис", которое допустило эксплуатацию 16 пассажирских лифтов с истекшими сроками службы без проведения оценки их безопасности, за нарушение требований технических регламентов (ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ) привлечена к административной ответственности в виде штрафа в сумме 50 тысяч рублей.
Нарушения были выявлены в результате прокурорской проверки. В адрес руководства управляющей компании было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Сообщается, что они устранены в полном объеме: выполнены работы по приведению в надлежащее состояние лифтового оборудования и проведена оценка соответствия лифтов требованиям безопасности.
Реклама
Заморозки на Пасху ожидаются в Волгоградской области17.04.2020 13:02
Расследования 17.04.2020 13:02
Федеральные чиновники займутся судьбой несчастливого дома в Волгоградской области, где погиб человек17.04.2020 12:41
Расследования 17.04.2020 12:41
В СУ СКР не увидели криминала в сливе стоков Светлого Яра на почву с ущербом под 300 миллионов17.04.2020 10:14
Расследования 17.04.2020 10:14
Житель Волгоградской области выкачал 24 тонны нефти16.04.2020 14:41
Расследования 16.04.2020 14:41
В Волгограде экс-директора завода обвиняют в уходе от налогов на 9 млн рублей16.04.2020 13:03
Расследования 16.04.2020 13:03
В Волгоградской области за сутки выявили 11 больных COVID-1916.04.2020 11:49
Расследования 16.04.2020 11:49
В Волгограде общественницу судят за фиктивное трудоустройство 19 подростков15.04.2020 16:57
Расследования 15.04.2020 16:57
В Волгограде вскрыли аферу с капремонтом многоквартирного дома15.04.2020 16:37
Расследования 15.04.2020 16:37
В Волгоградской области пьяный водитель без прав покалечил двух человек в ДТП15.04.2020 10:22
Расследования 15.04.2020 10:22
В Волгограде объяснили назначение армейской палатки возле больницы №514.04.2020 14:08
Расследования 14.04.2020 14:08
Бутлегера в Волгоградской области судят за продажу паленой водки под видом элитной14.04.2020 13:47
Расследования 14.04.2020 13:47
Все чисто: завершилось тотальное обследование на COVID-19 школьников в Волжском14.04.2020 12:55
Расследования 14.04.2020 12:55
В Волгограде водитель от безделья катал пассажира на капоте14.04.2020 12:17
Расследования 14.04.2020 12:17
В Волгоградской области за жестокую расправу над тещей ростовчанину грозит 20 лет тюрьмы13.04.2020 17:23
Расследования 13.04.2020 17:23
Волгоградец накатал на чужой машине лет на пять13.04.2020 11:14
Расследования 13.04.2020 11:14
Реклама