УК наказали за эксплуатацию 16 небезопасных лифтов в центре Волгограда





Прокуратура заставила управляющую компанию "Жилкомсервис" отремонтировать лифтовое оборудование в нескольких многоквартирных домах Центрального района Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ООО "Жилкомсервис", которое допустило эксплуатацию 16 пассажирских лифтов с истекшими сроками службы без проведения оценки их безопасности, за нарушение требований технических регламентов (ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ) привлечена к административной ответственности в виде штрафа в сумме 50 тысяч рублей.

Нарушения были выявлены в результате прокурорской проверки. В адрес руководства управляющей компании было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Сообщается, что они устранены в полном объеме: выполнены работы по приведению в надлежащее состояние лифтового оборудования и проведена оценка соответствия лифтов требованиям безопасности.



