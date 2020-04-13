Экология

Максимальные сбросы на Волжской ГЭС продлятся 5 дней

Экология 13.04.2020 16:27
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13.04.2020 16:27


С сегодняшнего дня Волжская ГЭС работает в режиме максимально установленных сбросов. Среднесуточные расходы воды до 17 апреля будут составлять 25000-25500 м3/с, сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «РусГидро».
После 17 апреля сбросы начнут ежедневно снижать по 2000 м³/с с выходом на «рыбохозяйственную полку» 16000 м3/с к 22 апреля.  

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