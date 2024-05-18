МЧС предупреждает о новых заморозках в Волгоградской области

Очередные заморозки в воздухе и на поверхности почвы в Волгоградской области ожидают в ночные и утренние часы 19 - 20 мая. Об этом, как передает V102.RU, сообщило сегодня ГУ МЧС по региону со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.

- В связи с понижением температуры обращаем внимание граждан на усиление мер пожарной безопасности при эксплуатации печного, газового отопления и электроприборов, - говорится в предупреждении.

Напомним, что майские заморозки в этом году уже натворили немало вреда, уничтожив частично посевы озимых, а также плодовых и ягодных культур. В Волгоградской области в связи с гибелью посевов был введен режим ЧС регионального характера.