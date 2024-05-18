В Волжском на ремонт ул. Заволжской выделили 53 млн рублей





В Волжском городские власти готовятся приступить к ремонту ещё одной дороги. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз муниципалитет обещает привести в порядок участок ул. Заволжской от ГАИ до ул. им. Ф. Г. Логинова. Соответствующий аукцион был накануне опубликован на Госзакупках.

Согласно проектно-сметной документации, подрядной организации, выигравшей тендер, предстоит отремонтировать участок протяжённостью 1,8 км. Здесь запланировано фрезерование старого асфальта, укрепление основания дороги и обустройство нового двухслойного дорожного покрытия.

На финальном этапе специалисты установят семь современных остановочных павильонов, нанесут дорожную разметку и установят регулирующие знаки. Кроме того, здесь должна быть модернизирована система уличного освещения.

Отметим, итоги аукциона муниципалитет подведёт уже на следующей неделе. Работы должны быть выполнены до 1 сентября 2024 года. На эти цели из бюджета выделено 53,4 млн рублей.