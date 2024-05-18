Эксперты разрешили перекрасить гостиницу «Интурист» в Волгограде

Научно-проектная документация по ремонту и приспособлению для современного использования фасадов гостиницы «Интурист» в Волгограде получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, передает V102.RU.

Экспертная комиссия, изучив предоставленную документацию и фотоматериалы, одобрила перекраску фасадов и замену вывески на крыше здания гостиницы, которая является объектом культурного наследия регионального значения.

В частности, эксперты ознакомились с результатами натурных, инженерных и технических обследований памятника истории и культуры, которые проводились в марте 2024 года.

В частности, было отмечено, что цветовое решение по главным фасадам не соответствует первоначальному виду объекта культурного наследия. Так, проводились обследования поверхности, в том числе были взяты пробы штукатурки для исследования в лаборатории. Результаты показали, что в 2021-2022 годах проводились работы по нанесению на поверхность фасадов гостиницы колерованной терразитовой штукатурки «Ресмикс» (Resmix).

В ходе обследования были выявлены дефекты существующей отделки главных фасадов. Зафиксирована неравномерность (пятнистость) покрытия, загрязнение поверхности стен фасадов из-за наличия пыли и грязи в окружающей среде, а в местах температурных деформационных швов - растрескивание поверхности штукатурки по всей их длине.

Кроме того, со стороны площади Павших Борцов на фрагменте фасада, а также на горизонтальных участках межэтажного карниза зафиксирована протечка скрытой ранее установленной системы водоотведения от блоков кондиционирования. Локальное осыпание штукатурного раствора выявлено со стороны углового балкона на пересечении площади Павших Борцов и ул. Мира.

Проектные решения предусматривают работы по устранению этих и других дефектов, а также устройство новой информационной вывески на крыше. Поясняется, что металлические конструкции световой вывески, которая была установлена в 2006 году после ремонта кровли, значительно повреждены ржавчиной из-за утраты защитных слоев.

- Замена световой вывески проводится для устранения морального и физического износа существующей вывески из неоновых трубок и сменой логотипа гостиницы «Интурист», - поясняется в документации.

Справка.

Гостиница «Интурист» расположена в центре города, на углу ул. Мира и пл. Павших Борцов. Она входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Мира».

Архитектура выдержана в неоклассическом стиле середины 1950-х годов. «Интурист» сохранил черты своего времени: просторные интерьеры, высокие потолки и богатство декоративного убранства. В отделке широко использованы элементы классического декора: пилястры, парапет с балюстрадой по верху венчающего карниза, лепнина в виде листьев аканта. Фасады разбиты на два яруса, нижний - рустован.

Боковым юго-восточным фасадом здание вплотную пристроено к соседнему зданию Центрального универмага.

В здании гостиницы имеются три лестницы, два пассажирских лифта. Третий лифт грузовой связывает кухню, подвальные помещения и подсобные помещения буфетов по всем этажам. Машинные отделения лифтов расположены на чердаке. Благодаря большой высоте этажа, часть его, примыкающая к дворовым фасадам, имеет антресоль. В антресольном этаже располагались парикмахерская, администрация гостиницы и красный уголок персонала.