



Обязательный карантин на дому в течение 14 дней введен для всех граждан, прибывающих с эпидемически неблагополучных по COVID-19 российских территорий, — режим ограничений скорректирован постановлением администрации Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Ранее такие правила должны были соблюдать граждане, вернувшиеся из-за границы.

На сегодняшний день число эндемичных территорий внутри страны достигло 82, включая ближайших соседей региона по ЮФО, а также Москву и Санкт-Петербург. Ни одного случая инфекции не зарегистрировано в Туве, на Алтае и на Чукотке.

Гражданин обязан сообщить о своем прибытии в Волгоградскую область, своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания в эпидемически неблагополучном по COVID-19 субъекте РФ, свою контактную информацию, включая место регистрации и адрес фактического проживания по телефону 112 или на «горячую линию» 8-800-200-86-76. Карантин также должны соблюдать совместно проживающие с ним лица. При проявлении первых симптомов респираторных заболеваний — температура, боль в горле, кашель и т.д. — необходимо обратиться за медицинской помощью, позвонив в районную поликлинику, «скорую» или по номеру 112.

Напомним, последние случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы как раз у жителей Волгоградской области, которые вернулись из Москвы.



