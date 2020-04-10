Общество

Приехавших из Москвы жителей Волгоградской области заставят пройти 2-недельный карантин

Общество 10.04.2020 20:51
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10.04.2020 20:51


Обязательный карантин на дому в течение 14 дней введен для всех граждан, прибывающих с эпидемически неблагополучных по COVID-19 российских территорий, — режим ограничений скорректирован постановлением администрации Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Ранее такие правила должны были соблюдать граждане, вернувшиеся из-за границы. 
На сегодняшний день число эндемичных территорий внутри страны достигло 82, включая ближайших соседей региона по ЮФО, а также Москву и Санкт-Петербург. Ни одного случая инфекции не зарегистрировано в Туве, на Алтае  и на Чукотке.
Гражданин обязан сообщить о своем прибытии в Волгоградскую область, своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания в эпидемически неблагополучном по COVID-19 субъекте РФ, свою контактную информацию, включая место регистрации и адрес фактического проживания по телефону 112 или на «горячую линию» 8-800-200-86-76. Карантин также должны соблюдать совместно проживающие с ним лица. При проявлении первых симптомов респираторных заболеваний — температура, боль в горле, кашель и т.д. — необходимо обратиться за медицинской помощью, позвонив в районную поликлинику, «скорую» или по номеру 112.
Напомним, последние случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы как раз у жителей Волгоградской области, которые вернулись из Москвы.

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