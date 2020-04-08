Федеральные новости 08.04.2020 17:34
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08.04.2020 17:34
О том, что подписан Указ о старте дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно, Владимир Путин заявил сегодня в ходе дистанционного совещания с руководителями субъектов России по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА "Высота 102", предполагается, что выплаты указанным семьям будут осуществлены уже в апреле, а также в мае и июне. "Также в июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет включительно" - сказал Владимир Путин и подчеркнул, что предлагает для тех, кто временно признан безработным, при начислении выплаты на детей от трёх до семи лет, а также других пособий, не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. "Таким образом, мы существенно расширяем круг получателей такой поддержки. Те, кто прежде не мог претендовать на такую выплату, начнут её получать. Повторю, исходя не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи", - отметил глава государства.
Еще одна мера поддержки коснется семей с детьми, где родители временно безработные. В этом случае, по предложению президента, помимо пособия по безработице и выплат, которые уже положены семьям с детьми, на ближайшие три месяца дополнительно будут выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка.
Кроме того, по предложению Владимира Путина, всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, в апреле, мае и июне пособие по безработице будет автоматически выплачиваться по верхней планке - в размере МРОТ в сумме 12 тысяч 130 рублей.
Президент отдельно остановился на отработке механизма оформления пособия в дистанционном порядке.
"Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца", - сказал президент.
Также Владимир Путин дал поручение предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для более широко круга граждан, чем это предполагалось изначально.
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