Экономика 07.04.2020 15:19 Новости компаний
0
07.04.2020 15:19 Новости компаний
ПСБ подписал договор с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» о предоставлении обеспечения в виде поручительства на сумму 10 млрд рублей.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, согласно условиям договора, данный вид поддержки предназначен для краткосрочного кредитования по нулевой ставке субъектов малого бизнеса на выплату заработной платы сотрудникам предприятий, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Поручительство ВЭБ.РФ –– одна из действенных и своевременных мер помощи малому бизнесу, которая реализуется при поддержке системно значимых банков.
Кредит можно оформить полностью в электронной форме без посещения офиса ПСБ по минимальному пакету документов. ПСБ планирует выдать первые кредиты по программе льготного кредитования уже в ближайшие дни.
«В период экономической нестабильности оказание государственной поддержки малому бизнесу –– одна из первоочередных задач. ПСБ оперативно запускает программу краткосрочного кредитования по нулевой ставке на выплату зарплаты сотрудникам малых и микропредприятий, пострадавших в период пандемии коронавируса. В кризисной ситуации эта важнейшая мера поддержки позволит собственникам сохранить главный актив и ресурс бизнеса –– сотрудников. Кроме этого, в конце марта ПСБ ввёл реструктуризацию кредитов для наших клиентов из наиболее пострадавших отраслей, также были снижены тарифы по РКО и эквайринг», –– отметил председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков.
«В рамках объявленных правительством РФ оперативных мер по поддержке малого предпринимательства ВЭБ.РФ сегодня выдал поручительство в пользу ПСБ. Коммерческие банки –– наши надежные партнеры, и мы в очередной раз объединяем наши усилия для поддержки малого бизнеса. Поручительство выдано на 10 млрд руб. Средства пойдут в обеспечение предпринимателей для возврата кредитов по нулевой ставке, полученных на выплату зарплаты. Всего ВЭБ.РФ планирует выдать поручительств на общую сумму до 100 млрд рублей», –– сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Реклама
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона07.04.2020 11:44
Экономика 07.04.2020 11:44
В Волгоградскую облдуму внесли законопроект о налоговых льготах для 6 тысяч предпринимателей07.04.2020 11:36
Экономика 07.04.2020 11:36
Чиновники Волгоградской области прописали лекарство для умирающей торговли06.04.2020 19:44
Экономика 06.04.2020 19:44
В Сбербанке рассказали о преимуществах получения пенсии на банковскую карту06.04.2020 16:50
Экономика 06.04.2020 16:50
Сбербанк дает разъяснения о предоставлении кредитных каникул05.04.2020 17:18
Экономика 05.04.2020 17:18
В Волгограде цены на имбирь и лимоны бьют рекорды05.04.2020 14:27
Экономика 05.04.2020 14:27
Аналитики подсчитали, сколько волгоградцев готовы стать банкротами05.04.2020 09:48
Экономика 05.04.2020 09:48
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле04.04.2020 12:05
Экономика 04.04.2020 12:05
Поддержать своих: «Покупочка» отказалась от наценки на товары первой необходимости04.04.2020 10:06
Экономика 04.04.2020 10:06
Волгоградские организации вошли в перечень системообразующих экономики России03.04.2020 19:22
Экономика 03.04.2020 19:22
Сбербанк в Волгограде провел первую реструктуризацию кредита малого бизнеса в регионе в рамках специальной программы поддержки03.04.2020 16:51
Экономика 03.04.2020 16:51
Банк «Открытие» отменяет комиссии для предпринимателей за выдачу денег в кассе для выплаты зарплаты02.04.2020 17:37
Экономика 02.04.2020 17:37
Россельхозбанк в Волгоградской области поддержит бизнес02.04.2020 15:38
Экономика 02.04.2020 15:38
Банк «Открытие» продолжит обслуживание карт с истекшим сроком действия02.04.2020 15:11
Экономика 02.04.2020 15:11
Арендные каникулы и отсрочки: в Волгограде огласили меры поддержки бизнеса02.04.2020 13:10
Экономика 02.04.2020 13:10
Реклама