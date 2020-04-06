Огонь перекинулся на частный сектор: крупный пожар в Волгограде





В условиях сильного ветра пламя от загоревшейся сухой растительности перекинулось на частный сектор поселка Верхнезареченский, передает ИА «Высота 102». По предварительным данным, пострадали 5 домовладений. О погибших и пострадавших не сообщается. По информации ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании в районе улицы Чекистов в Тракторозаводском районе Волгограда поступило около 15 часов. Пожар был ликвидирован в 18 вечера.

Всего в тушении пожара участвовали более 80 пожарных, привлекалась 31 единица техники. Был развернут оперативный штаб областного управления МЧС.

Кроме того, содействие гражданам и спасателям в поселке Верхнезареченский оказывали наряды патрульно-постовой службы, экипажи ДПС . В мероприятиях по обеспечению общественной безопасности, организации дорожного движения и оцеплению опасной территории было задействовано свыше 70 сотрудников полиции и 20 единиц спецтранспорта. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, на место происшествия выезжали начальник Главка генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко и начальник городского Управления МВД полковник полиции Дмитрий Возжаев.



