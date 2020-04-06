Главное 06.04.2020 13:21
0
06.04.2020 13:21
В Волгограде раскрыли подробности о новых заболевших коронавирусом, которые, как выяснилось, прибыли в регион из Москвы и острова Маврикий. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня на пресс-конференции представители регионального управления Роспотребнадзора и облздрава подтвердили 6 новых случаев коронавирусной инфекции, тогда как в официальной сводке Роспотребнадзора РФ указано, что в Волгоградской области за сутки выявлено 7 новых случаев коронавирусной инфекции.
В оперштабе Волгограда сообщили, что все шестеро - взрослые. Двое из них - 68-летний мужчина и 57-летняя женщина - вернулись с острова Маврикий авиарейсом через Москву. С первых дней после возвращения супруги находились под наблюдением. Сейчас они в инфекционной больнице №1. Еще два пациента - супруги из Волжского, им 66 и 67 лет. До 29 марта семейная пара находилась в Москве. После возвращения домой их также взяли под наблюдение, так как они контактировали с заболевшими в столице. Мужчина находится на лечении в больнице №5, а женщина - в инфекционной больнице №1.
Подтвержден диагноз и у 54-летнего жителя Светлоярского района. Он находился под наблюдением, так как ранее была госпитализирована его супруга. Кроме того, коронавирусная инфекция выявлена у 44-летнего жителя Среднеахтубинского района. Мужчина также недавно вернулся из Москвы и обратился к медикам с признаками ОРВИ. Известно, что один из заразившихся работал в больнице в Коммунарке, был вспомогательным сотрудником.
Состояние всех заболевших оценивается как удовлетворительное.
Они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах под наблюдением. Круг лиц, с которыми контактировали заболевшие , определен. Все находятся под наблюдением, обследование контактных лиц продолжается.
Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зуберева пояснила, что расхождение в цифрах о заболевших за сутки со сводкой Роспотребнадзора РФ может быть вызвано технической ошибкой. "Мы разбираемся", - заявила Зубарева.
Реклама
Застрявшему на Фиджи волгоградскому депутату-миллионеру полагается соцпомощь и самолет05.04.2020 20:39
Главное 05.04.2020 20:39
Новым начальником полиции Волгограда могут назначить специалиста СБ05.04.2020 17:37
Главное 05.04.2020 17:37
Администрация Волгоградской области отменила скандальную закупку десяти автомобилей04.04.2020 22:10
Главное 04.04.2020 22:10
Московская компания купила в Волгограде долю в ТЦ семьи беглого экс-депутата04.04.2020 13:52
Главное 04.04.2020 13:52
В Волгограде выписали первую пациентку, излечившуюся от COVID-1903.04.2020 12:40
Главное 03.04.2020 12:40
В дело о сносе "Соснового бора" в Волгограде вмешалась пандемия02.04.2020 16:52
Главное 02.04.2020 16:52
Хроники самоизоляции: в Волгограде люди стоят в очереди на почту и закупаются на рынке02.04.2020 15:12
Главное 02.04.2020 15:12
В Волгограде УФСБ задержан подполковник СУ СКР01.04.2020 15:04
Главное 01.04.2020 15:04
В Волгограде сбежавшему с места смертельного ДТП сыну убитого авторитета грозит 12 лет01.04.2020 12:57
Главное 01.04.2020 12:57
Четверо новых зараженных коронавирусом в Волгоградской области - одна из больных приехала из Москвы01.04.2020 12:16
Главное 01.04.2020 12:16
Волгоградцы поехали на работу как "кильки в банках" (ВИДЕО)01.04.2020 11:55
Главное 01.04.2020 11:55
МИД ищет способ репатриации с Фиджи волгоградского депутата и попутчиков31.03.2020 22:33
Главное 31.03.2020 22:33
В Волгограде провалилась продажа ТЦ "Диамант Зацарицынский"31.03.2020 17:31
Главное 31.03.2020 17:31
В Волгограде работодатель объяснил отсутствие застрявшего на Фиджи депутата31.03.2020 12:41
Главное 31.03.2020 12:41
В Волгограде освятили площадку строительства инфекционной клиники30.03.2020 20:27
Главное 30.03.2020 20:27
Реклама