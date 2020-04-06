



В Волгограде раскрыли подробности о новых заболевших коронавирусом, которые, как выяснилось, прибыли в регион из Москвы и острова Маврикий. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня на пресс-конференции представители регионального управления Роспотребнадзора и облздрава подтвердили 6 новых случаев коронавирусной инфекции, тогда как в официальной сводке Роспотребнадзора РФ указано, что в Волгоградской области за сутки выявлено 7 новых случаев коронавирусной инфекции.

В оперштабе Волгограда сообщили, что все шестеро - взрослые. Двое из них - 68-летний мужчина и 57-летняя женщина - вернулись с острова Маврикий авиарейсом через Москву. С первых дней после возвращения супруги находились под наблюдением. Сейчас они в инфекционной больнице №1. Еще два пациента - супруги из Волжского, им 66 и 67 лет. До 29 марта семейная пара находилась в Москве. После возвращения домой их также взяли под наблюдение, так как они контактировали с заболевшими в столице. Мужчина находится на лечении в больнице №5, а женщина - в инфекционной больнице №1.

Подтвержден диагноз и у 54-летнего жителя Светлоярского района. Он находился под наблюдением, так как ранее была госпитализирована его супруга. Кроме того, коронавирусная инфекция выявлена у 44-летнего жителя Среднеахтубинского района. Мужчина также недавно вернулся из Москвы и обратился к медикам с признаками ОРВИ. Известно, что один из заразившихся работал в больнице в Коммунарке, был вспомогательным сотрудником.

Состояние всех заболевших оценивается как удовлетворительное.

Они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах под наблюдением. Круг лиц, с которыми контактировали заболевшие , определен. Все находятся под наблюдением, обследование контактных лиц продолжается.