Правительство РФ перечислило волгоградским медикам почти 100 миллионов рублей за лечение пациентов с COVID-2019
Общество 03.04.2020 17:27
0
03.04.2020 17:27
Правительство РФ распределило межбюджетные трансферты субъектам на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и доплаты медработникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно документу Волгоградская область получит 95 миллионов 662 тысячи рублей на эти цели. В частности, врачам скорой помощи, участвующим в транспортировке таких больных, положена прибавка в виде 80% от среднего дохода за 9 месяцев 2019 года. Средний медперсонал скорой помощи получит 40% от среднего дохода за этот же период, а младший – 20%. Врачам, оказывающим первичную медпомощь (терапевты, педиатры) положено 80% от среднего дохода, среднему медперсоналу – 40%, младшему – 20%. Врачи, которые работают в условиях стационара, в том числе инфекционисты, анастезиологи-реаниматологи могут рассчитывать на 100%-ую доплату, средний медперсонал в стационарах получит 50% к зарплате, а младший – 30%.
Всего на эти цели регионам выделено около 10 миллиардов рублей. При этом в правительстве подчеркнули, что субъекты РФ могут установить дополнительные надбавки медработникам за работу в особых условиях.
Реклама
Волгоградским велосипедистам пояснили правила передвижения по городу03.04.2020 18:29
Общество 03.04.2020 18:29
Жителям Волгоградской области разрешили ездить на дачи03.04.2020 18:14
Общество 03.04.2020 18:14
Налоговые инспекции в Волгоградской области закрываются от посетителей до мая03.04.2020 18:05
Общество 03.04.2020 18:05
В Волгоградской области до 1 мая продлен режим самоизоляции03.04.2020 17:34
Общество 03.04.2020 17:34
Под Волгоградом незаконно продали два здания общежития с жильцами03.04.2020 16:01
Общество 03.04.2020 16:01
Афера с военными билетами помогла двоим волжанам отдохнуть на море03.04.2020 15:08
Общество 03.04.2020 15:08
Волгоградцам не разрешают самоизолироваться в личных автомобилях03.04.2020 14:09
Общество 03.04.2020 14:09
Нарушителей режима самоизоляции в Волгоградской области ждут суды03.04.2020 13:43
Общество 03.04.2020 13:43
Оперативный штаб в Волгограде собрался для уточнения мер борьбы с коронавирусом03.04.2020 13:09
Общество 03.04.2020 13:09
В Волгоградской области курьерам сказали дистанцироваться от клиентов03.04.2020 10:26
Общество 03.04.2020 10:26
Сбербанк, благотворительный фонд «Память поколений» и Минкомсвязь России помогают россиянам, которые испытывают трудности с возвращением на родину03.04.2020 08:59
Общество 03.04.2020 08:59
Центры занятости в Волгоградской области дезинфицируют перед наплывом безработных03.04.2020 07:26
Общество 03.04.2020 07:26
Глава Роспотребнадзора: «Волгоградская область приблизилась к третьему этапу распространения коронавируса»02.04.2020 21:17
Общество 02.04.2020 21:17
В Волгограде назвали суммы штрафов для нарушителей режима самоизоляции02.04.2020 19:10
Общество 02.04.2020 19:10
Пик не пройден: Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля02.04.2020 18:01
Общество 02.04.2020 18:01
Реклама