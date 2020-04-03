



Правительство РФ распределило межбюджетные трансферты субъектам на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и доплаты медработникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно документу Волгоградская область получит 95 миллионов 662 тысячи рублей на эти цели. В частности, врачам скорой помощи, участвующим в транспортировке таких больных, положена прибавка в виде 80% от среднего дохода за 9 месяцев 2019 года. Средний медперсонал скорой помощи получит 40% от среднего дохода за этот же период, а младший – 20%. Врачам, оказывающим первичную медпомощь (терапевты, педиатры) положено 80% от среднего дохода, среднему медперсоналу – 40%, младшему – 20%. Врачи, которые работают в условиях стационара, в том числе инфекционисты, анастезиологи-реаниматологи могут рассчитывать на 100%-ую доплату, средний медперсонал в стационарах получит 50% к зарплате, а младший – 30%.

Всего на эти цели регионам выделено около 10 миллиардов рублей. При этом в правительстве подчеркнули, что субъекты РФ могут установить дополнительные надбавки медработникам за работу в особых условиях.



