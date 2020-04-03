



Волгоградский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к бывшему начальнику грузового района железнодорожной станции Волжский о признании сделки по получению им денежных средств в качестве взятки недействительной и обращении суммы взятки в доход государства. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Южной транспортной прокуратуре.

Установлено, что являясь должностным лицом, обладающим властно-распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, начальник грузового района железнодорожной станции Волжский незаконно получил денежные средства в качестве взятки от работников организаций, осуществляющих погрузочные работы, на общую сумму 380 тысяч рублей за ускорение процесса выгрузки (погрузки) и отправки контейнеров, непринятию к ним мер ответственности в связи с допускаемыми нарушениями схем погрузки и техники безопасности при производстве работ.

Как ранее сообщало ИА "Высота 102", в октябре 2019 года 57-летнего руководителя структурного подразделения Дирекции по управлению терминально-складским комплексом Приволжской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятки.

Отмечается, что в ходе уголовного разбирательства в отношении указанного лица денежные средства не изымались, а при вынесении приговора вопрос о конфискации денежных средств, полученных в виде взятки, не разрешался. Денежными средствами должностное лицо распорядилось по своему усмотрению.

В настоящее время иск находится на рассмотрении в суде.



