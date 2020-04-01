Четверо новых зараженных коронавирусом в Волгоградской области - одна из больных приехала из Москвы





В Волгоградской области выявлено 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» на брифинге, это двое детей 10 и 14 лет, а также 70-летний и 52-летние жители региона.

Одна из пациенток - жительница Светлоярского района. Во второй половина марта вернулась из Москвы. 25 марта при первых признаках заболевания госпитализирована из Светлого Яра в инфекционную больницу №1 Волгограда. Оставшиеся трое - двое детей и 70-летняя женщина - являются членами семьи школьницы из Волжского, которая недавно вернулась из ОАЭ и у которой диагноз был подтвержден на прошлой неделе. Ранее в регионе было выявлено 4 заболевших коронавирусом.

Накануне корреспондент ИА "Высота 102" интересовался у заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николая Алимова, будут ли исследовать на коронавирус волгоградцев, вернувшихся из Москвы. Был получен ответ, что пока тестирования земляков, работавших и живших в столице, не планируется.



