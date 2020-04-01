Четверо новых зараженных коронавирусом в Волгоградской области - одна из больных приехала из Москвы

Общество 01.04.2020 12:16
0
01.04.2020 12:16
В Волгоградской области выявлено 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» на брифинге, это двое детей 10 и 14 лет, а также 70-летний и 52-летние жители региона.
Одна из пациенток - жительница Светлоярского района. Во второй половина марта вернулась из Москвы. 25 марта при первых признаках заболевания госпитализирована из Светлого Яра в инфекционную больницу №1 Волгограда. Оставшиеся трое - двое детей и 70-летняя женщина - являются членами семьи школьницы из Волжского, которая недавно вернулась из ОАЭ и у которой диагноз был подтвержден на прошлой неделе. Ранее в регионе было выявлено 4 заболевших коронавирусом.
Накануне корреспондент ИА "Высота 102" интересовался у заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николая Алимова, будут ли исследовать на коронавирус волгоградцев, вернувшихся из Москвы. Был получен ответ, что пока тестирования земляков, работавших и живших в столице, не планируется.
Реклама
Пожилую пациентку с коронавирусом в Волгограде спасают кислородом01.04.2020 12:24
Общество 01.04.2020 12:24
Волгоградцы поехали на работу как "кильки в банках" (ВИДЕО)01.04.2020 11:55
Общество 01.04.2020 11:55
Волгоградская область перенимает "зеленый" опыт Европы в борьбе с коронавирусом01.04.2020 10:59
Общество 01.04.2020 10:59
В Волгограде из-за нарушителей режима самоизоляции пускают резервные автобусы01.04.2020 10:50
Общество 01.04.2020 10:50
Не одни дома: в Волгоградской области огородили детские площадки01.04.2020 10:42
Общество 01.04.2020 10:42
В администрации Волгоградской области переходят на виртуальные заседания01.04.2020 08:43
Общество 01.04.2020 08:43
МИД ищет способ репатриации с Фиджи волгоградского депутата и попутчиков31.03.2020 22:33
Общество 31.03.2020 22:33
Волжский и Волгоград свяжут спецрейсы: расписание автобусов31.03.2020 21:48
Общество 31.03.2020 21:48
В Волгограде опубликовано расписание движения транспорта по спецмаршрутам31.03.2020 16:54
Общество 31.03.2020 16:54
В Волгоградской области подсчитали количество аппаратов ИВЛ в реанимациях31.03.2020 15:10
Общество 31.03.2020 15:10
Никакой давки: в Волгограде пассажиров спецрейсов обяжут соблюдать дистанцию31.03.2020 14:03
Общество 31.03.2020 14:03
Волгоградские полицейские провели флэшмоб на пустынной улице31.03.2020 13:57
Общество 31.03.2020 13:57
На Волгоградскую область надвигаются заморозки31.03.2020 13:21
Общество 31.03.2020 13:21
Вернувшихся из Москвы волгоградцев не планируют обследовать на коронавирус31.03.2020 13:16
Общество 31.03.2020 13:16
Разводы и свадьбы в Волгоградской области под угрозой отмены из-за коронавируса31.03.2020 13:10
Общество 31.03.2020 13:10
Реклама