Экология

В двух селах Волгоградской области ввели карантин из-за бешенства

Экология 01.04.2020 10:52
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01.04.2020 10:52


Карантин на два месяца введен в двух селах Волгоградской области из-за выявленных случаев бешенства среди животных. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главы региона, карантин вводится в селе Усть-Грязнуха Камышинского района и в Покровском сельском поселении Ленинского района.
На территории неблагополучных населенных пунктов запрещена торговля домашними животными, вывоз их за пределы карантинной зоны, не допускается и отлов диких животных.
Справка. Бешенство – острое инфекционное (вирусной природы) заболевание людей и животных, характеризующееся поражением вещества мозга: при заражении развивается воспалительный процесс (энцефалит). Несмотря на то, что бешенство является одной из древнейших инфекций, каких-либо эффективных способов лечения при бешенстве сегодня нет. Именно поэтому так важно проводить профилактику этой болезни, прививать домашних и сельхозживотных. При подозрении на бешенство у животного (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги) необходимо как можно быстрее обращаться к ветеринарам.  

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