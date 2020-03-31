В Волгограде провалилась продажа ТЦ "Диамант Зацарицынский"





Несостоявшимися признаны торги по реализации нежилых помещений и имущества здания торгового центра "Диамант Зацарицынский" в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на итоговый протокол, ни одной заявки от потенциальных покупателей не поступило.

Как ранее сообщало информагентство, начальная цена лота была заявлена в размере 805 миллионов 743 тысячи 895,20 руб. На продажу было выставлено в общей сложности 10218,5 кв.м. нежилых помещений здания торгового центра "Диамант Зацарицынский", расположенного на ул. Рабоче-Крестьянская,48.

Покупателям также предлагалось приобрести водопроводную сеть протяженностью 335,5 метра, сеть газоснабжения низкого и среднего давления протяженностью 199 метров, трансформаторную подстанцию с находящимися в ней трансформаторами и электрооборудованием, канализационную сеть, включая 23 смотровых колодца и 7 домовых выпусков, автостоянку, 8 эскалаторов, три лифта, оборудование автономной котельной, систему вентиляции и кондиционирования и прочее имущество.

В лоте было указано и право аренды двух земельных участков, предназначенных для эксплуатации торгового центра. Их общая площадь составляет 8641 кв.м.

Все реализуемое имущество принадлежит организации-банкроту ООО "УПС", и является предметов залога ООО "АМТ Банк". "Высота 102" ранее об этом сообщала

Напомним, что ранее ТЦ "Диамант Зацарицынский" принадлежал компании "Диамант Девелопмент Групп", которую контролировал находящийся в розыске экс-депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Михеев. В настоящее время его местонахождение не известно.



