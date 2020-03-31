



Список непродовольственных товаров первой необходимости в условиях распространения коронавирусной инфекции нового типа и ограничительных мероприятий скорректирован в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ областного комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, в списке по-прежнему 23 позиции непродовольственных товаров, но из него исключили печатные средства массовой информации, похоронные принадлежности, табачную продукцию, очки и линзы и др.









Отметим, что правительство РФ также изменило этот список, исключив из него аналогичные непродовольственные товары. Как сообщается, продажа товаров, которые указаны в списке, не будут ограничиваться в нерабочие дни.

Такие меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В Волгоградской области на данный момент подтверждены 4 случая этого заболевания. В инфекционных стационарах с подозрением на коронавирус находятся 50 человек: 42 взрослых и 8 детей.



