На севере Волгограда полыхает пойма реки Мечетки

Происшествия 30.03.2020 19:30
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30.03.2020 19:30
Пожарные расчеты в настоящее время борются с огнем в пойме реки Мечетки в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, около 18:00 поступило сообщение о возгорании отдельными очагами сухой растительности на этой территории. Порывы ветра и сложный рельеф местности затрудняют тушение пожара. В настоящее время делается все возможное, чтобы не допустить распространение огня на жилые дома.
Обстановку с воздуха контролируют беспилотники. Также применяются оснащенные пожарным оборудованием квадроциклы для передвижения по труднопроходимой местности.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать меры пожарной безопасности. За минувшие сутки в регионе зафиксирован рост числа ландшафтных пожаров, возгораний сухой растительности и мусора.
UPD: в 20:49 открытое горение ликвидировано, перехода огня на жилые дома не допущено. Идёт проливка тлеющих очагов.
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