Экономика

Более 350 офисов Россельхозбанка будут работать с 30 марта по 3 апреля, в том числе 6 офисов в Волгоградской области

Экономика 28.03.2020 18:29 Новости компаний
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28.03.2020 18:29 Новости компаний


В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» Россельхозбанк вносит изменения в режим работы своих офисов. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Обслуживание физических лиц
В период с 30 марта по 3 апреля в Волгоградской области обслуживание клиентов-физических лиц будет осуществляться в 6 офисах, согласно прилагаемому графику:
403114, Россия, Волгоградская обл., г. Урюпинск, пер. Попова, дом № 32:
с 9-00 до 17-00, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00
403877, Волгоградская область, город Камышин, улица Некрасова, 19К, помещение 81:
с 9-00 до 17-00, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00
404104, Волгоградская область, г. Волжский, площадь Труда, дом № 19: 
с 9-00 до 17-00, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00
400066, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Порт-Саида, дом 9:
с 9-00 до 17-00, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00
400026, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, пр. им. Героев Сталинграда, дом 56: 
9-00 до 17-00, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00
400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, 1Б:
9-00 до 17-00, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00
Банкоматы в зонах ежедневного круглосуточного обслуживания в период с 30 марта по 3 апреля будут работать в стандартном режиме 24/7.
В целях защиты здоровья Россельхозбанк рекомендует использовать дистанционное обслуживание и сократить визиты в офисы Банка. Удаленно из дома, в том числе с помощью мобильного приложения, клиенты РСХБ могут осуществлять денежные переводы, оплачивать услуги, открывать и пополнять вклады, погашать кредиты, обменивать валюту и совершать другие операции.
В текущей ситуации Россельхозбанк принимает все возможные меры, чтобы максимально обеспечить безопасность и комфорт клиентов, в связи с чем сроки платежей по кредитам физических лиц будут перенесены на первый рабочий день после выходных, 6 апреля.
Обслуживание корпоративных клиентов
В период с 30 марта по 3 апреля 2020 г. обслуживание корпоративных клиентов переводится в дистанционный режим.Расчеты с контрагентами клиенты могут осуществлять с использованием дистанционных каналов: «Интернет-Клиента», «Банк-Клиента» и мобильного приложения «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн».В системах «Интернет-Клиент» и «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» предусмотрена возможность размещения в депозиты временно свободных денежных средств (на срок свыше 30 дней и в зависимости от параметров сделки).
Также в полном объеме доступны операции по снятию наличных денежных средств в банкоматах Банка с использованием корпоративной карты.
Все заявки на открытие расчетного счета/выдачу кредита будут также рассмотрены по окончании периода нерабочих дней.
Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью своих близких.
По вопросам обслуживания можно круглосуточно обратиться в Контакт-центр Банка: 8 (800) 100-0-100 (звонок по России бесплатный).

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