Экономика

В Волгограде выставили на торги имущество тракторного завода-банкрота

Панорама тракторного завода в декабре 2017 года
Экономика 28.03.2020 13:19
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28.03.2020 13:19


Несколько тракторов, оборудование, товарно-материальные ценности и даже автомобиль «УАЗ-3909» 1999 года выпуска, принадлежащие обанкротившемуся в Волгограде АО «Тракторная компания «ВГТЗ», выставлены на торги, сообщает ИА «Высота 102».
С молотка уйдут 4 трактора ДТ и ВТ, станки, оборудование, различные агрегаты, оргтехника, серверы, системные блоки и многое другое. Начальная цена всего распродаваемого имущества, которое поделено на несколько лотов, составляет почти 180 миллионов рублей. Большая часть имущества находится в залоге.
Отметим, что практические все оборудование, агрегаты, оргтехника были произведены несколько лет и даже десятилетий назад. Так, к примеру, самый «молодой» трактор ДТ-75В-С4 сошел с конвейера в 2008 году. Все остальные машины 1998 года выпуска.
АО «Тракторная компания «ВГТЗ» было признано несостоятельным (банкротом) в декабре 2018 года. Конкурсное производство продлено до 27 апреля 2020 года.
АО «Тракторная компания «ВГТЗ» (входит в концерн «Тракторные заводы», КТЗ)  занимается производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. В открытых источниках сообщается, что в начале октября 2017 года наблюдательный совет ВЭБа принял решение о «дефолтной стратегии» в отношении КТЗ. ВЭБ подал заявление о признании банкротом управляющей компании КТЗ, а также подал иски о признании банкротами производственных предприятий КТЗ, выступавших поручителями и залогодателями по обязательствам управляющей компании, в числе которых «Тракторная компания «ВГТЗ» и ТД «Волгоградский трактор». 
В феврале 2018 года сообщалось, что предприятия концерна «Тракторные заводы», в который входит и волгоградское предприятие, в соответствии с решением руководства страны переходят в управление ГК «Ростех».

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