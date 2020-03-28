Панорама тракторного завода в декабре 2017 года
Экономика 28.03.2020 13:19
0
28.03.2020 13:19
Несколько тракторов, оборудование, товарно-материальные ценности и даже автомобиль «УАЗ-3909» 1999 года выпуска, принадлежащие обанкротившемуся в Волгограде АО «Тракторная компания «ВГТЗ», выставлены на торги, сообщает ИА «Высота 102».
С молотка уйдут 4 трактора ДТ и ВТ, станки, оборудование, различные агрегаты, оргтехника, серверы, системные блоки и многое другое. Начальная цена всего распродаваемого имущества, которое поделено на несколько лотов, составляет почти 180 миллионов рублей. Большая часть имущества находится в залоге.
Отметим, что практические все оборудование, агрегаты, оргтехника были произведены несколько лет и даже десятилетий назад. Так, к примеру, самый «молодой» трактор ДТ-75В-С4 сошел с конвейера в 2008 году. Все остальные машины 1998 года выпуска.
АО «Тракторная компания «ВГТЗ» было признано несостоятельным (банкротом) в декабре 2018 года. Конкурсное производство продлено до 27 апреля 2020 года.
АО «Тракторная компания «ВГТЗ» (входит в концерн «Тракторные заводы», КТЗ) занимается производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. В открытых источниках сообщается, что в начале октября 2017 года наблюдательный совет ВЭБа принял решение о «дефолтной стратегии» в отношении КТЗ. ВЭБ подал заявление о признании банкротом управляющей компании КТЗ, а также подал иски о признании банкротами производственных предприятий КТЗ, выступавших поручителями и залогодателями по обязательствам управляющей компании, в числе которых «Тракторная компания «ВГТЗ» и ТД «Волгоградский трактор».
В феврале 2018 года сообщалось, что предприятия концерна «Тракторные заводы», в который входит и волгоградское предприятие, в соответствии с решением руководства страны переходят в управление ГК «Ростех».
Реклама
Павел Ливинский: «Защитить и материально поощрить производственный персонал, обеспечить надежность электроснабжения потребителей»28.03.2020 14:24
Экономика 28.03.2020 14:24
Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитные каникулы28.03.2020 13:45
Экономика 28.03.2020 13:45
Сбербанк пришлет Сберкурьера27.03.2020 15:51
Экономика 27.03.2020 15:51
Новость о выборе нового амбассадора бренда банком «Открытие» вошла в топ инфоповодов 2019 года в финансовом секторе27.03.2020 11:43
Экономика 27.03.2020 11:43
ГК «Волгострой»: выбирайте квартиру дистанционно27.03.2020 08:31
Экономика 27.03.2020 08:31
АО «КАУСТИК» - в числе победителей конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности – 2019»26.03.2020 10:49
Экономика 26.03.2020 10:49
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам26.03.2020 10:44
Экономика 26.03.2020 10:44
Олег Савченко: «Президент принял опережающие меры, чтобы помочь людям пережить трудные времена»25.03.2020 21:59
Экономика 25.03.2020 21:59
Сбербанк запускает программу помощи корпоративным клиентам25.03.2020 21:33
Экономика 25.03.2020 21:33
Банк «Открытие» предоставит кредитные каникулы малому и среднему бизнесу25.03.2020 14:12
Экономика 25.03.2020 14:12
Сбербанк в Волгограде профинансировал строительство жилого комплекса «Urbn10» с применением эскроу25.03.2020 13:29
Экономика 25.03.2020 13:29
Банк «Открытие» поддержит пострадавших от коронавируса клиентов25.03.2020 11:40
Экономика 25.03.2020 11:40
Свыше 300 звонков поступило на горячую линию Сбербанка по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом25.03.2020 11:38
Экономика 25.03.2020 11:38
Волгоградский филиал Россельхозбанка увеличивает объемы кредитования АПК25.03.2020 08:27
Экономика 25.03.2020 08:27
«Россети» взяли под особый контроль надёжность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов России24.03.2020 19:05
Экономика 24.03.2020 19:05
Реклама