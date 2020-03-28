Здравоохранение

Облздрав раскрыл возраст больных коронавирусом в Волгограде

Здравоохранение 28.03.2020 12:07
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28.03.2020 12:07


Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев сегодня уточнил возраст больных коронавирусом и рассказал о том, как у них проходит болезнь, сообщает ИА «Высота 102».
«Чувствуют себя удовлетворительно, можно даже сказать, что хорошо. Температуры ни у кого нет», - сказал Себелев журналистам на пресс-конференции в Волгограде. Он уточнил, что возраст заболевших коронавирусом 49, 57, 20 и 15 лет. Это мужчина, две женщины и девочка-подросток. Все они находятся в боксированных отделениях инфекционных больниц.
Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у четырех жителей Волгоградской области, которые отдыхали за границей. Двое заболевших прилетели в Волгоград из ОАЭ, один из Германии и один из Турции.
В настоящее время в инфекционной больнице №1 в Кировском районе Волгограда и детской инфекционной больнице с подозрением на COVID-19 находятся 38 человек, из них 10 детей.

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