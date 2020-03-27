ГК «Волгострой»: выбирайте квартиру дистанционно





«Волгострой» с 28 марта по 5 апреля будут работать дистанционно. Об этом ИА Высота 102 сообщили в компании. Отделы продаж Группы компанийс 28 марта по 5 апреля будут работать дистанционно. Об этом ИА Высота 102 сообщили в компании.

Чтобы выбрать и забронировать квартиру можно воспользоваться услугой дистанционного показа.

Для этого нужно сделать всего два «шага». Прежде всего, скачать и заполнить анкету, размещенную на всех сайтах, где как можно более подробно изложить ваши пожелания к выбираемому жилью.

анкету менеджерам. Подробнее можно узнать, например, здесь . После этого любым удобным способом отправить заполненнуюменеджерам. Подробнее можно узнать, например,

Информацию о выбранных квартирах в жилых комплексах ГК «Волгострой» менеджеры вышлют на вашу почту. А при наличии возможности, даже фото- или видеоотчет. После этого консультации со специалистами можно продолжить по телефону.

«Заявку на ипотеку мы также можем принять у вас в режиме on-line»,- уточняют в компании.



