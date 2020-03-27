Экономика

ГК «Волгострой»: выбирайте квартиру дистанционно

Экономика 27.03.2020 08:31
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27.03.2020 08:31


Отделы продаж Группы компаний «Волгострой» с 28 марта по 5 апреля будут  работать дистанционно. Об этом ИА Высота 102 сообщили в компании.
Чтобы выбрать и забронировать квартиру можно  воспользоваться услугой дистанционного показа. 
Для этого нужно сделать всего два «шага». Прежде всего, скачать и заполнить анкету, размещенную на всех сайтах, где как можно более подробно изложить ваши пожелания к выбираемому жилью. 
После этого любым удобным способом отправить заполненную анкету менеджерам. Подробнее можно узнать, например, здесь .
Информацию о выбранных квартирах в жилых комплексах ГК «Волгострой» менеджеры вышлют на вашу почту. А при наличии возможности, даже  фото- или видеоотчет. После этого консультации со специалистами можно продолжить по телефону. 
«Заявку на ипотеку мы также можем принять у вас в режиме on-line»,- уточняют в компании.

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