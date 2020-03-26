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МТС бесплатно поможет в дистанционной подготовке к ЕГЭ

Телеком 26.03.2020 12:16 Новости компаний
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26.03.2020 12:16 Новости компаний


Собственный образовательный онлайн-сервис МТС Smart University поможет дистанционно пройти подготовку к единым госэкзаменам. Ученикам 5-11 классов предложено стать участниками разговорных клубов, в которых можно совершенствовать свои знания английского языка.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, разработанные МТС онлайн-интенсивы для подготовки к ЕГЭ учащихся 9-11 классов до 22 мая доступны на бесплатной основе. В программу включены восемь вебинаров по русскому языку и математике, 12 вебинаров по английскому языку. В подготовительной программе задействованы опытные педагоги, методические материалы, разработанные экспертами ЕГЭ в соответствии с рекомендациями ФИПИ. Ученикам предлагается выполнять домашние задания по результатам каждого занятия. К участию в вебинарах, благодаря дополнительной трансляции на стриминговой платформе WASD.TV, будет привлечена обширная аудитория школьников.
В рамках работы разговорных клубов Smart University ученики средней и старшей школ получат возможность попрактиковать речевые навыки английского языка. В группах до 10 человек, сформированных по уровню знаний и интересам, можно регулярно упражняться в разговорном английском, а также расширить круг общения в период режима удаленного образования.

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